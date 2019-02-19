موسكو تمنع الهواتف الذكية عن جنودها مخافة التجسس

عدل البرلمان الروسي قانونا أمس، لمنع الجنود من حيازة هواتف ذكية أثناء أوقات الخدمة، بسبب مخاوف من التجسس.

وقال مجلس النواب في بيان: إنه يحظر على أفراد الجيش الروسي أيضا نشر معلومات حول أنشطتهم على الإنترنت، بحسب "الألمانية".

وأفاد البيان بأن التشريع كان ضروريا لأن الأفراد العسكريين "يحظون باهتمام خاص لدى الخدمات الخاصة في الحكومات الأجنبية ولدى الإرهابيين والمنظمات المتطرفة".

ويحظر التشريع بشكل محدد على الأفراد العسكريين "امتلاك أجهزة إلكترونية شخصية"، يمكنها تخزين الصور أو مقاطع الفيديو، أو يمكن استخدامها للدخول على "الإنترنت" أو تحديد الموقع الجغرافي، وكان مجلس النواب الروسي قد وافق أخيرا على مسودة قانون، يتيح عزل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، وجاء في المسودة أنها تهدف إلى جعل البلاد في موقع أفضل لصد أي هجمات إلكترونية محتملة من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة.

ويبدو أن الهدف من المسودة مماثل لنظام جريت فايروول الصيني، الذي ينظم الإنترنت لتعزيز السيادة الوطنية.

وتنص مسودة القانون على إلزام شركات الاتصالات الروسية "بتوفير القدرة على التحكم المركزي في حركة الإنترنت".

وطلب من الشركات الروسية التي تقدم خدمات الإنترنت طرح سبل لحماية البلاد بصورة موثوقة من الهجمات الإلكترونية، وذلك بحلول نيسان (أبريل) المقبل.