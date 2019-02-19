200 عالم من 18 دولة يرسمون أول خريطة للكون

تمكن فريق علمي من رسم أول خريطة حقيقية كاملة للكون، تظهر مدى الصغر الذي يمكن وصف كوكب الأرض به، مقارنة بالمجرات والثقوب السوداء التي يعج بها الكون.

واستطاع الفريق العلمي المسؤول عن المسح الفضائي، رسم تلك الخريطة الكاملة عن طريق تلسكوب جديد ابتكروه، يمكن أن يكتشف مصادر الضوء، التي لا تستطيع الأجهزة البصرية رؤيتها، وفقا لما نشرته وكالة "فرانس برس".

وقال سيريل تاس، عالم الفلك في مرصد باريس، إن الخريطة الجديدة تكشف أعمق أسرار الكون، بما في ذلك طبيعة الثقوب السوداء، وكيف تتطور مجموعات المجرات.

وكشفت خريطة الكون الجديدة، التي أعدها نحو 200 عالم فلك من 18 دولة، أن الكون به أكثر من 300 ألف مجرة جديدة لم يتم اكتشافها تقريبا من قبل.

واستخدم الفريق العلمي تلسكوبا منخفض التردد، تم تصميمه في هولندا، لالتقاط آثار الإشعاعات القديمة، التي يتم إنتاجها عن طريق دمج المجرات.

وقالت آماندا ويلبر، الأستاذة في جامعة هامبورج: "من خلال ذلك التلسكوب، تمكنا من رصد الإشعاعات الصادرة عن الأوساط الضعيفة الموجودة بين تلك المجرات، لرصد ما لم نتمكن من رؤيته من قبل".

وستمكن الخريطة الكونية الجديدة العلماء من دراسة الثقوب السوداء بطريقة مختلفة ومتطورة.