دفء مفاجئ يذيب منحوتات لـ10 آلاف فنان صيني

ذابت منحوتات ثلجية وجليدية أبدعها نحو عشرة آلاف فنان في مدينة هاربين الصينية، أثناء موجة مفاجئة من الدفء هبت على المنطقة، وأدت إلى إغلاق الحدث الرئيس، ضمن أكبر مهرجان شتوي في البلاد مبكرا عن أي مرة سابقة، بحسب "رويترز".
وارتفعت درجات الحرارة في النهار إلى ما يزيد على الصفر في أكثر الأسابيع دفئا خلال هذا الشتاء في شمال الصين، ما أدى إلى إغلاق معرض عالم هاربين للجليد والثلوج قبل أكثر من عشرة أيام من الموعد المقرر.
وقال مسؤول في المتنزه الذي استضاف المعرض "بالطبع نشعر بأزمة بعض الشيء"، مضيفا أن قرار الإغلاق اتخذ حرصا على السلامة؛ لأن المنحوتات بدأت تذوب.
واجتذب المتنزه الشتوي في مدينة هاربين التي تقع في شمال شرقي الصين، وتشتهر ببرودة الطقس الشديدة، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأثار قرار الإغلاق المبكر للمتنزه الإحباط في نفوس بعض الزائرين الذين حضروا لمشاهدة نماذج جليدية مصغرة لمعالم شهيرة مثل مدرج الكولوسيوم الإيطالي.
ويجتذب مهرجان هاربين الشتوي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم سنويا منذ أن بدأ في مطلع الثمانينيات.
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