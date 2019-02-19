تحديث من "واتساب" .. يفهم ما يريده المستخدم ويفضله

كشفت تقارير إخبارية عديدة أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" بصدد طرح تحديث جديد، يمكن أن يفهم ما يريده المستخدم ويفضله بصورة كبيرة جدا.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" الهندي تقريرا حول تحديث "واتساب" المرتقب، الذي يوفر لأول مرة أداة تقنية لمستخدمي التطبيق يمكنها فلترة تحديثات الحالة أو "Status"، ويمكنها عرضها وفق ترتيب زمني جديد استنادا على تفضيلات المستخدمين.

ويمكن من خلال التحديث الجديد أن يفرز "واتساب" تحديثات حالة المستخدمين إلى مجموعات على حسب تفضيلات كل مستخدم.

وتختبر "واتساب" حاليا التحديث الجديد على مجموعة من مستخدمي "آيفون" في البرازيل وإسبانيا والهند، على أن تدعمه لتطبيقها عبر نظامي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" في وقت لاحق.

وسيتضمن التحديث الجديد ميزة غير مسبوقة أيضا، فيما يتعلق بالمجموعات، حيث تصبح تلك المجموعات "أقل إزعاجا" لكل مستخدم "واتساب".

ويمكن من خلال التقنية الجديدة أن يطلب من المستخدم الإذن قبل إضافة أي فرد داخل مجموعة، أي أن إضافة أي شخص لن يتم تنشيط نشاطه في المجموعة بصورة تلقائية.