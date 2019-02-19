البورصة المصرية تخسر 1.6 مليار جنيه بختام تعاملات

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.42 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" ما نسبته 0.47 % ليغلق عند مستوى 15155.84 نقطة، فيما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 0.12 % ليغلق عند مستوى 721.9 نقطة، وامتدت المكاسب الهامشية لمؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي ربح 0.05 % لينهي التعاملات عند مستوى 1822.37 نقطة.