مصدر مسؤول: المملكة تدين وتستنكر بشدة الانفجار الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية القاهرة، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.