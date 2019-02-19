"هوندا" تغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في 2022

قال عضو بالبرلمان لرويترز إن شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا ستعلن إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا في 2022 مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة، في أحدث ضربة لصناعة السيارات في بريطانيا مع اقتراب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

و مصنع هوندا في سويندون بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي ستغلقه هوندا في 2022. وقالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها في اليابان في 2022 سعيا لدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.

أنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون حيث تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أي أقل بقليل من عشرة بالمئة من إجمالي انتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وقال جاستين توملينسون عضو البرلمان من سويندون أمس الاثنين إنه اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا حيث أكدوا الخطوة.

وأضاف لرويترز "من المقرر صدور بيان صباح غد. من الواضح أن الخبر انتشر مبكرا."