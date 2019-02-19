الين يضعف مع تلميح بنك اليابان لتيسير محتمل واليورو يقلص مكاسبه

ارتفع الدولار أمام الين اليوم الثلاثاء بعدما أثار محافظ بنك اليابان المركزي احتمال زيادة التيسير النقدي، بينما انحسرت موجة الارتفاع الأخيرة لليورو مع عودة التركيز على التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.
وزاد الدولار إلى 110.615 ين من المستوى المنخفض 110.45 ين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمام البرلمان إن البنك مستعد لزيادة التحفيز إذا أضر صعود الين القوي بالاقتصاد وحال دون بلوغ مستوى التضخم الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.914 بعدما ختم الجلسة السابقة دون تغيير. وكانت الأسواق المالية الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.
وانخفض اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1297 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت 0.16 بالمئة في الليلة الماضية، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر البالغ 1.1234 دولار.
كان اليورو تلقى دعما من تحسن معنويات المستثمرين مع زيادة التوقعات بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعدما أعلن كلا الجانبين عن إحراز تقدم في المحادثات.
ويعقد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اجتماعهم المقبل في السابع من مارس آذار، حيث من المتوقع أن يقلصوا تكهنات النمو والتضخم في الوقت الذي تعاني فيه منطقة اليورو من أشد تباطؤ في نحو خمس سنوات.
وتراجع الدولار الاسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7113 دولار أمريكي، بعدما نشر بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) اليوم محضر اجتماعه بخصوص السياسة النقدية.
أخبار اقتصادية- عالمية
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- البطالة في المملكة المتحدة في أدنى معدلاتها منذ 43 عاما
- أمريكا تطالب كندا بتسليم مسؤولة في "هواوي" بعد انتهاكها للعقوبات التجارية على إيران
- أغنى رجل في العالم: "أمازون" ستفلس.. وسنحاول تأخير هذا الأمر
- تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل خلال 8 أشهر
- تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
- العملة البلاستكية عمرها 5 أضعاف الورقية وتستخدم في عدة دول
- صدمة اقتصادية جديدة لـ «هواوي».. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا
- مخترع المكنسة الكهربائية يضيف 3 مليارات دولار لثروته في 2018
أضف تعليق