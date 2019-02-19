مؤسس "هواوي" : العالم لا يمكنه الاستغناء عن تكنولوجيا مجموعتنا

قال "رين شينجفي" مؤسس شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "استهداف" واشنطن لشركة "هواوي" لن تدمر شركة معدات الاتصالات الصينية، مضيفا أن القبض على نجلته في كندا وراءه دوافع سياسية.

وقال "رين" في مقابلة حصرية مع الإذاعة البريطانية تم بثها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "لا توجد طريقة أمام الولايات المتحدة لتدميرنا".

يذكر أن الولايات المتحدة تضغط على الدول الحليفة لوقف استخدام معدات "هواوي" في شبكات اتصالاتها في ظل المخاوف من احتمال استغلال الحكومة الصينية لهذه المعدات في التجسس على الدول التي تستخدمها.

كانت أستراليا قد حظرت استخدام معدات "هواوي" في شبكات الجيل الخامس للاتصالات، في حين تدرس نيوزيلندا وبريطانيا الموقف بشأن السماح باستخدام هذه المعدات لديها.

وقال "رين" "العالم لا يمكن أن يتركنا لآننا أكثر تقدما. حتى إذا أقنعوا المزيد من الدول بعد استخدام منتجاتنا مؤقتا، نستطيع دائما تقليل تأثير هذه الأشياء".

وردا على سؤال عن التداعيات المحتملة لرفض المزيد من الدول استخدام تكنولوجيا "هواوي" قال مؤسس الشركة "إذا انطفأ الضوء في الغرب فإن الشرق سيظل مشرقا.. أمريكا لا تمثل العالم".

يذكر أن التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن شركة "هواوي" قد اشتد عندما ألقت السلطات الكندية القبض على "مينج وانتشو ، ابنة رين ، وهي مسؤولة تنفيذية بالشركة ، في ديسمبر الماضي بناء على طلب من السطات الأمريكية.

وتواجه "مينج" اتهامات بمساعدة شركة "هواوي" في انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث تنتظر المواطنة الصينية قرار السلطات الكندية بشأن تسليمها للولايات المتحدة.

وقال "رين" في المقابلة "أولا أرفض ما تقوم به الولايات المتحدة فهذا نوع من التصرفات ذات الدوافع السياسية وهي غير مقبولة .. نحن نرفض هذا، لكننا الآن ننتظر القضاء لكي ينهي الأمر".