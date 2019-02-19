تهمة «الاستدراج المصرفي» تلاحق العملاق السويسري «يو. بي. إس»

هل قام "يو. بي. إس" بالصيد على أرض فرعه الفرنسي وأخفى مليارات اليوروات من الأصول غير المعلن عنها؟ سؤال يطرحه المراقبون الماليون عشية حكم منتظر الأربعاء المقبل يحدد مصير العملاق المصرفي السويسري، الذي حوكم في الخريف الماضي في باريس بتهمة "الاستدراج المصرفي غير القانوني" و"الغسل المشدد للأموال الهاربة من الضرائب".

وطلب مكتب المدعي العام المالي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إنزال غرامة بالمصرف قدرها 3.7 مليار يورو ضد "يو. بي. إس"، وهو أول مصرف خاص في العالم تتم الدعوة إلى معاقبته على مخطط احتيالي كبير للغاية نفذه من 2004 إلى 2012.

وأوضح سيرج روكيس المدعي العام، أن مبلغا ماليا غير مسبوق في فرنسا تم غسله وإخفاؤه، ما مثل هجوما غير مقبول على الأنظمة المالية للجمهورية الفرنسية، ما أوجد ظرفا أصبح فيه التهرب والتبييض ظاهرة ضخمة تنفذ بأساليب صناعية.

والمصرف السويسري متهم بإرسال بائعيه بشكل غير قانوني إلى فرنسا لجذب الزبائن الأثرياء من فرنسا، حيث رصدت لهم حفلات استقبال، وحفلات للصيد أو تجمعات رياضية، لإقناعهم بفتح حسابات لا يعلن عنها في سويسرا.

ومن أجل إخفاء الحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال بين البلدين، يشتبه أيضا في أن المصرف وضع حسابا مزدوجا يتم استخدام الثاني في حال الاعتراف بوجود أموال مخفية عن الضرائب وفقا للاتهام.

وطالب الادعاء العام الفرنسي بإنزال غرامة ضد الفرع الفرنسي لـ "يو. بي. إس"، بقيمة 15 مليون يورو بتهم التواطؤ.

وطالب المدعي العام بفرض غرامة تصل إلى 500 ألف يورو وحبس سنتين مع وقف التنفيذ ضد ستة من المسؤولين السابقين. و1.6 مليار يورو عن تعويضات تطالب بها الدولة الفرنسية، وهي طرف الحق العام الوحيد في هذه القضية.

ولا يعرف على وجه التحديد حجم العقوبة التي ستصدر ضد المصرف السويسري الأول، غير أن تكهنات تدور في الأوساط الاقتصادية هنا تقول إن العقوبة يمكن أن تصل إلى 5.7 مليار دولار.

وكان "يو. بي. إس" أعلن في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي رغبته في العثور على اتفاق مع الادعاء العام المالي الفرنسي يستند إلى أساس "الملف الفارغ" مقابل دفعه غرامة مالية لحل النزاع الضريبي الذي يشمل المصرف الأم في زيورخ وفرعه الفرنسي في باريس.

وقال جان فريدريك دو لوسيه رئيس فرع "يو. بي. إس" في فرنسا، "لو كان "يو. بي. إس" قادرا على التوصل إلى اتفاق معقول مع الادعاء العام المالي الفرنسي خارج القضاء، لكنا قد فعلنا ذلك".

وقال، دو لوسيه، "إن الملاحقة الجنائية التي شنتها فرنسا ضد "يو. بي. إس" قد تصبح بمنزلة عقوبة إعدام للمصرف حتى قبل صدور الحكم، وفي هذه الحالة فإن تحقيق العدالة عن طريق حساب قيمة التعاملات التجارية هو أفضل حل".

وأضاف "بالنسبة إلى المصرف السويسري الأول، فإن حكم المحكمة الفرنسية، الذي سيعلن في 20 شباط (فبراير) المقبل، ممكن أن يستند إلى عدالة المعاملات، وتفريغ ملف التهمة تماما مثلما حدث في الولايات المتحدة وألمانيا".

وعلى سبيل المقارنة، دفع "يو. بي. إس" 780 مليون دولار إلى الولايات المتحدة في 2009 و300 مليون يورو في ألمانيا في 2014، لتجنب مواجهة دعوى قضائية، لكن مثل هذا الترتيب استبعده القضاء الفرنسي منذ البداية.

وكانت الفرنسية، ستيفاني جابو، مديرة التسويق السابقة في مصرف "يو. بي. إس" وراء هذه الدعوى المقامة ضد "يو. بي. إس" بعد أن أعلنت نفسها أنها "كاشفة فساد" و"متعاونة" مع القضاء الفرنسي في قضية الاحتيال الضريبي ضد "يو. بي. إس"، وفي ضوء ذلك، تلقت، جابو، ثناء من القضاء الفرنسي التي منحها صفة "متعاون للخدمة العامة".

و"كاشف الفساد" أو "المبلغ عن الأعمال غير القانونية أو المخبر" lanceur d’alerte أو whistleblower "حسب المصطلحين الفرنسي والإنجليزي" هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في المؤسسة.

ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة، مثلا، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع و/أو تشكيل تهديد مباشر على المصلحة العامة، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد.

وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليا "مثلا، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة" أو خارجيا "للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا خرق القوانين".

وحكمت المحكمة الإدارية في باريس أن تدفع الدولة لـ "جابو 3000 يورو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي عانته نتيجة لتعاونها مع الحكومة الفرنسية بين حزيران (يونيو) 2011 والشهر ذاته في 2012". وقال أنطوان ريلاك، محامي جابو، "هذا قرار سيسمح لكاشفي الفساد بالحصول على حماية الدولة التي يجب أن تحمي المتعاونين معها عندما يحاكمون أو يتعرضون للتهديد".

غير أن مديرة التسويق السابقة في الفرع الفرنسي لـ "يو. بي. إس" طالبت بتعويضات قدرها 3.5 مليون يورو، وهو رقم لا يتناسب مع المبلغ الذي حصلت عليه، ولا سيما بسبب "عدم وجود أدلة"، ولأن المحكمة الفرنسية قد احتفظت بهذا التعاون على مدى سنة كانت تعمل فيها داخل المصرف وتنقل معلومات للسلطة الفرنسية.

وبعد أن تمت إقالتها من عملها عام 2012، قدمت، جابو، شكوى عن تعرضها لأضرار معنوية لتحصل بذلك على 30 ألف يورو من "يو. بي. إس"، وبرأتها محكمة فرنسية من تهمة تشهير ضد المصرف السويسري، ومن ثم رفعت ضدها دعوى قضائية للتشهير بعد نشر كتابها "المرأة التي عرفت كثيرا".