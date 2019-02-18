أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.376 مليار ريال سعودي. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح كالتالي:
الشريحة الأولى تبلغ 1.805 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.000 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثانية، 0.274 مليار ريال ، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.449 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 7.297 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي .
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- المالية :إقفال طرح فبراير 2019 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
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