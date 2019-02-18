خام برنت يستقر عند 66 دولارا للبرميل.. أكبر صعود في الربع الأول منذ 2011

استقر خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم الاثنين، متجها صوب أقوى ربع أول له في ثماني سنوات، وسط دعم من تنامي الاعتقاد بين المستثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك سيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم، قابله تأثير سلبي جراء القلق بشأن اقتصاد الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 66.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:39 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، إلى 55.96 دولار للبرميل.

وارتفع النفط بنحو 25 في المئة منذ بداية العام، ماضيا على المسار صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع الأول منذ 2011، بفضل التزام منظمة أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج.

وتراجعت الأسواق المالية الأوسع نطاقا تراجعا طفيفا بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مبيعات السيارات الصينية في يناير، وهو ما أثار قلقا حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وامتد بعض هذا الضعف إلى سوق النفط، لكن المحللين يقولون إن الاتجاه العام لأسعار الخام لا يزال صعوديا في الوقت الحاضر.