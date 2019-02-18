مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,379.41 بانخفاض قدره 1.31 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 817.40 بانخفاض قدره 3.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و182 ألفاً و165 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 790 ألفًا و96 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 108 صفقات.