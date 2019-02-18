"موبايلي" تحقق صافي ربح 80 مليون ريال لأول مرة منذ الربع الثاني من 2016

حققت شركة إتحاد إتصالات صافي ربح للمرة الأولى منذ الربع الثاني في 2016 بعد تحقيقها صافي ربح للربع الرابع من 2018 بلغ 80 مليون ريال فيما بلغت المبيعات 3.1 مليار ريال بارتفاع 6.2 % عن الربع السابق. وتمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للمرة الأولى منذ نحو عامين بعد تحسن إيرادتها للربع السادس على التوالي.