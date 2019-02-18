القصبي: زيارات ولي العهد الخارجية تعزز ريادة ومكانة المملكة

قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لجمهورية باكستان الإسلامية ، تؤكد متانة العلاقة بين قيادة وشعبي البلدين، وترسخ ريادة المملكة العربية السعودية إسلاميا وعالمياً.

وأشار معاليه إلى أنه الزيارة شهدت توقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والاستثمارات البينية بين المملكة وباكستان.

مشيرا إلى أن الهيئة ستسعى بشكل حثيث لتفعيل هذا البرنامج وتحقيق مستوى أفضل من التعاون بين المملكة وباكستان في مجال المواصفات القياسية وتطبيقات وممارسات الجودة، بما يدعم ويحفز العلاقات التجارية والاستثمارية المتميزة بين البلدين.

ونوه د.سعد القصبي بالحفاوة البالغة التي تم استقبال سمو ولي العهد بها في جمهورية باكستان الشقيقة، والتي تعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وما يكنه الشعب الباكستاني الشقيق لقيادة وشعب المملكة.