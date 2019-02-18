ولي العهد يغادر باكستان بعد زيارة رسمية

غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إسلام آباد عقب زيارة رسمية لباكستان. وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية عمران خان رئيس وزراء باكستان السيد والفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان ورجا خان سفير باكستان لدى المملكة .