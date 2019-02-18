ولي العهد يغادر باكستان بعد زيارة رسمية

غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم إسلام آباد عقب زيارة رسمية لباكستان. وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية عمران خان رئيس وزراء باكستان السيد والفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان ورجا خان سفير باكستان لدى المملكة .
أخبار
- الجامعة السعودية الإلكترونية: فتح باب التسجيل ببرامج الماجستير 20 يناير
- كف يد 126 موظفا في "الشؤون البلدية" تورطوا في قضايا فساد
- السيرة الذاتية للدكتورة ايمان المطيري مساعدة وزير التجارة والاستثمار
- السيرة الذاتية للدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم
- شرطة مكة: وفاة مواطن في مشاجرة جماعية بسبب موقف سيارة في جدة
- السيرة الذاتية للأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس هيئة الرياضة
- السيرة الذاتية للأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني
- مبادرة الفاتورة المجمعة.. إعادة الرسوم المسددة وإعفاء من كامل القيمة لـ 2018
- وزارة الخارجية: لا صحة لافتتاح سفارة السعودية في سوريا
- الملك يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بمنطقة الرياض
أضف تعليق