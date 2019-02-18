"سويس ري" تكمل برنامج إعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" اليوم الانتهاء من برنامج إعادة شراء حصة من أسهمها المطروحة للتداول في البورصة خلال العام الماضي بقيمة مليار فرنك سويسري، مشيرة إلى أن الجمعية العمومية للشركة كانت قد وافقت على هذا البرنامج في 20 أبريل 2018 وبدأ تنفيذه في 7 مايو 2018.

وأعادت الشركة منذ 7 مايو الماضي شراء 11.21 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ مليار فرنك تقريبا، وبمتوسط سعر قدره 80.17 فرنك للسهم الواحد.

يذكر أن الشركات تطلق برامج لإعادة شراء حصة من أسهمها المطروحة للتداول بهدف منح المساهمين جزء من التدفقات النقدية للشركة، وتعزيز سعر سهم الشركة في السوق.