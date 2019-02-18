إصدار 76 ترخيصا صناعيا في عام

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، نحو 76 ترخيصا صناعيا خلال العام الماضي 2018.

وبحسب بيانات الوزارة، اطلعت عليها "الاقتصادية"، ارتفع عدد التراخيص الصناعية نهاية العام إلى 713 ترخيصا مقارنة بنحو 637 ترخيصا خلال العام السابق له 2017، وهو ما يعزز التوسع في المجال الصناعي بعد التسهيلات وتذليل المعوقات أمام المستثمرين. وبحسب أنظمة الوزارة، يعد الحصول على الترخيص الصناعي أهم الخطوات المبدئية التي يقوم بها المستثمر بشكل رسمي لإنشاء مشروعه الصناعي، حيث يتضح نوع المصنع الذي يرغب في إقامته والمنتجات التي سيتم تصنيعها في هذا المشروع وخلافه من معلومات مهمة. والجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية هي إدارة التراخيص الصناعية بوزارة التجارة والاستثمار، سواء التراخيص المبدئية أو النهائية للمستثمرين الوطنيين؛ كما تقوم هيئة الاستثمار بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب.