السفير المالكي : زيارة ولي العهد لباكستان تعزز من التعاون المشترك

أكد نواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لباكستان تأتي في إطار العلاقات التاريخية واستمرارا للتعاون المشترك بينهما بما ينعكس إيجابا على البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد السفير المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بما تشهده العلاقات الثنائية بين السعودية وباكستان من تنامي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمن والدفاع فضلا عن مساعيهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن زيارة ولي العهد لإسلام آباد ولقائه بالقيادة الباكستانية ستسهم في تعزيز العمل الثنائي وفتح آفاق أوسع لمستقبل هذه العلاقة. منوها بما تحظى به الزيارة من اهتمام حكومي وشعبي نظرا لمكانة السعودية في نفوس أبناء الشعب الباكستاني الشقيق. وقال السفير نواف المالكي "لمست من المسؤولين الباكستانيين اهتماما كبيرا بزيارة ولي العهد ويعدون المملكة الصديق الأهم والأوثق لبلادهم إزاء مواقفها التاريخية إلى جانب الشعب الباكستاني في مختلف الظروف".