"أداء": رابط الرسائل النصية لتحميل تطبيق "وطني" آمن وسليم

أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم أن الرسائل النصية التي أرسلت لعموم المستفيدين من (Watani) هي رسائل صحيحة وتحتوي على روابط سليمة وآمنة. وتهدف الرسائل إلى دعوة المستفيدين للمشاركة في تقييم الخدمات الحكومية بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل (IOS) و (Android). ودعا المركز إلى زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان (@wataniAPP) والموقع الإلكتروني (www.watani.gov.sa) للاطلاع على مزيد من المعلومات.