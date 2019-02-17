رئيس الجامعة الإسلامية العالمية : زيارة ولي العهد لباكستان زيارة ميمونة لبلد شقيق رائد

وصف الدكتور أحمد الدريويش رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان الإسلامية بالزيارة الميمونة لبلد شقيق رائد. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم إن زيارة ولي العهد ستسهم بإذن الله في تنمية وبناء المجتمع الباكستاني في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأكاديمية ومختلف قطاعات التنمية.

وأضاف أن السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن "طيب الله ثراه" وإلى عهدنا الحاضر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي تحت قيادات حكيمة رائدة وولاة أمر مخلصين وقد دأبت على سلوك سياسة إسلامية إنسانية عادلة متوازنة وفق آلية ثابتة وواضحة هدفها تحقيق الأمن والسلم والسلام والاستقرار والاطمئنان ونشر الإسلام الصحيح المعتدل وسيادته ومنهجه الحق ومعتقده السليم ليس في الداخل فحسب بل في العالم أجمع ووثقت علاقتها بالدول الأخرى لاسيما العربية والإسلامية حتى بحمد الله كسبت ثقة واحترام الجميع ومن أولويات هذه الدول باكستان.

وبين أن زيارة ولي العهد إلى باكستان تأتي امتدادا لهذا الاحترام المتبادل والعلاقات التاريخية الأخوية العريقة بين البلدين والتشاور وتبادل وجهات النظر وسيرا على نهج أسلافه من صناع القرار في المملكة في هذا المضمار. وأشار الدكتور الدريويش إلى أن عدد من الخبراء السياسيين قد أكدوا على أهمية هذه الزيارة ونتائجها المتوقعة وانعكاسها على مستقبل العلاقات المتينة بين البلدين لأن المملكة تنظر بحكمة إلى تطوير علاقاتها مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية كباكستان بأهمية بالغة ونظرة ثاقبة بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات المهمة التي ستوقعها المملكة مع باكستان خلال هذه الزيارة الميمونة المباركة ذات النفع المشترك والتي تؤكد على الحرص الذي تبديه حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنمية وتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع هذه الدولة الإسلامية الرائدة المهمة المتميزة.