وزير المالية الباكستاني : الشركات السعودية ستستثمر لدينا في البتروكيماويات والتعدين

رحب أسد عمر وزير المالية في باكستان بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان كما رحب باستثمارات الشركات السعودية في باكستان. وعدها مؤشرا إيجابيا لباكستان وستساهم في توفير فرص للعمل للشباب الباكستاني.

وأوضح في تصريح أن من أهم الاستثمارات السعودية في باكستان إنشاء مصفاة للنفط في ميناء "جوادر" المطل على البحر العربي. مؤكدا أن هذه المصفاة ستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني.

وأضاف أن الشركات السعودية تنوي أيضا الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتعدين وغيرها من القطاعات وأن باكستان عازمة على قديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين. معربا عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض وإسلام آباد إلى آفاق جديدة من التعاون.