وزير البترول الباكستاني : زيارة ولي العهد كقدوم فصل الربيع .. والسعودية ستنشئ مصفاة للنفط لدينا

رحب غلام سرور وزير البترول في باكستان بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان. وقال في بيان صادر عنه إن زيارة ولي العهد ستكون بمثابة قدوم فصل الربيع إلى باكستان. وأضاف أن زيارة ولي العهد ستأتي باستثمارات تاريخية إلى باكستان وستقوم السعودية بإنشاء مصفاة للنفط في باكستان فضلا عن الاستثمار بملايين الدولارات في قطاعات أخرى. مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان بشكل يعود بالفائدة المباشرة على الشعب الباكستاني.
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الطاقة- النفط
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