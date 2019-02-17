وزير الخارجية الباكستاني : السعودية دفعت بعملية السلام الأفغانية إلى الأمام

أشاد شاه قريشي وزير خارجية باكستان بالدور الريادي للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. منوها بدور المملكة في دفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام. جاء ذلك في تصريحات له نشرتها وسائل الإعلام بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان. وأضاف أن باكستان قيادة وشعبا ترحب بزيارة ولي العهد. مؤكدا أن الزيارة ستكون بداية لتعاون فعال وشامل بين البلدين وستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.
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