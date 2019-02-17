تيريزا ماي تحث حزب المحافظين على دعم خططها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الأحد أعضاء حزب "المحافظين" الذي تترأسه إلى "تجاوز ما يقسمهم"، بعد ثلاثة أيام من تعرضها لهزيمة مهينة أخرى حول خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان.

وفي خطاب، تم إرساله إلى أعضاء حزب المحافظين في البرلمان وعددهم 317 ، قالت ماي إن نتيجة التصويت الذي جرى يوم الخميس الماضي "مخيبة للآمال" مشيرة إلى أن "التاريخ سيحكم علينا جميعا بسبب الأدوار التي قمنا بها في تلك العملية".

وأضافت أيضا أنها ستعود إلى بروكسل لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر هذا الأسبوع وأنها ستتحدث مع كل زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، لكن لم يؤيد المشرعون الاتفاق الذي طرحته تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما ذكر الاتحاد الأوروبي أنه لن يتفاوض بشأنه مرة أخرى.

وكانت تيريزا ماي قد خسرت يوم الخميس الماضي تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوّت المشرعون في مجلس العموم ، مجلس النواب المنتخب الرئيسي في البرلمان ، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماي بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وامتنعت مجموعة من الأعضاء المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين بزعامة ماي عن التصويت.

ولم يكن الأعضاء المتشككون في أوروبا سعداء لان الاقتراح استبعد فيما يبدو إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 آذار/مارس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول ذلك الوقت.