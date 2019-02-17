أبل تسعى لإرضاء الصين بنسخ جديدة من الآيفون

ذكر تقرير إخباري أن شركة أبل الأميركية ستطلق في وقت لاحق من فبراير الجاري، نسخا حمراء اللوان من هاتفي آيفون "إكس أس"، وآيفون "إكس أس ماك" بحسب سكاي نيوز .

وهذان الهاتفان، اللذان أطلقتهما أبل في 2018، متوفران الآن بثلاثة ألوان هي: الأسود والفضي والذهبي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النسخ الجديد مع نهاية فبراير الجاري، وفق ما نقل موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي، الجمعة، عن منشور في موقع التدوين الصيني المصغر "ويبو".

وأشار إلى أن الهاتف الأحمر مخصص لعشاق آيفون في الصين، حيث انخفضت مبيعات أبل هناك، لكن من غير الواضح ما إذا كانت أبل ستطلق الهاتف الجديد في مناطق أخرى من العالم.

من جانبها، لم تصدر الشركة الأميركية حتى الآن بيانا يؤكد أو ينفي صحة التقرير.