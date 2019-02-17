"موديز" و "ستاندرد أند بورز": نظرة مستقبلية مستقرة لـ "المراعي"

أعلنت شركة المراعي عن قيام وكالات موديز و ستاندرد آند بورز الائتمانية الدولية بمنح التصنيف الائتماني (درجة إستثمارية) التالي للشركة:

• موديز: تصنيف ائتماني في الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

• ستاندرد آند بورز: تصنيف ائتماني في الفئة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وقال بول لويس جاي المدير المالي للشركة: "نحن راضون عن تصنيفات الدرجة الاستثمارية التي حصلت عليها المراعي ، مما يجعلها شركة ذات تصنيف ائتماني متميز بين الشركات الإقليمية، و تؤكد هذه التصنيفات على قوة المركز المالي للشركة على المستوى الإقليمي والدولي."