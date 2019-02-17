«الزراعة»: الترخيص لـ 194 مشروع دواجن في 2018

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 194 ترخيصا لمشاريع دواجن خلال العام الماضي 2018، وذلك بعد الترخيص لـ 175 مشروعا في عام 2017.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ المتحدث باسم الوزارة، إن نسبة تغطية الطلب المحلي من الدجاج اللاحم بلغت 47 في المائة فقط، وتعمل الوزارة على رفع نسبة تغطية الطلب المحلي إلى 60 في المائة بحلول عام 2020. ووفقا لأحدث تعداد زراعي فإن عدد طيور الدجاج اللاحم بلغ (27965709)، فيما بلغ عدد المزارع العاملة في مجال إنتاج الدواجن 529 مزرعة.

وتهدف وكالة الثروة الحيوانية، إلى تقديم الخدمات البيطرية للمربين ودعم مجال الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية في المملكة وخارجها، والسيطرة على الأمراض الحيوانية المستوطنة، وإنشاء مركز لتميز وحفظ السلالات المحلية، فضلا عن مختبر مركزي لتشخيص الأمراض الحيوانية في المملكة، والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية للحد من الهدر المائي فيما يتعلق بمشاريع الثروة الحيوانية. فيما تعنى بإجراءات السيطرة ومكافحة الأمراض الحيوانية الوبائية والمستوطنة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنع انتشارها في المملكة، تقوم بأدوار رئيسة في فحص كل الإرساليات (الحيوانات الحية، والصيصان، وبيض التفقيس) الواردة للمملكة من خلال المحاجر الطبية، الدراسة والمتابعة بشكل دوري لتقييم الوضع الصحي للأمراض الحيوانية.

وذلك فضلا عن وضع سياسات، وتشريعات، وأنظمة خاصة، مثل نظام الثروة الحيوانية، والمحاجر، والمختبرات البيطرية، ومزاولة المهن الطبية، والرفق بالحيوان، وضع خطط، ودراسات وبحوث تهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.