61 ألف قضية جمركية خلال 2018 .. وآلية نقل الاختصاصات إلى «النيابة» في رمضان

تعتزم الهيئة العامة للجمارك والنيابة العامة في ثاني أيام شهر رمضان المقبل، تحديد الآلية الخاصة بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة.

وقالت لـ "الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك، إن عدد القضايا الجمركية لعام 2018، بلغت نحو 61130 قضية، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي سيعقد بين الهيئة والنيابة العامة في ثاني أيام رمضان المبارك سيحدد مصير إحالة القضايا الجمركية إلى النيابة.

يأتي ذلك تنفيذا للقرار الملكي القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلا من الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وجاءت الموافقة بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأوضح الأمر أن التوجيهات تضمنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ 2 / 6 / 1440هـ.

وبحسب الهيئة، فإن القرار يمثل خطوة تهدف إلى توحيد مرجعيات التحقيق والإدعاء على مستوى أجهزة الدولة وحصرها في النيابة العامة، علما أن النيابة العامة ستباشر اختصاصها وفق الآلية التي سيتم تحديدها في المحضر المشترك، وسيتم بعدها استكمال إجراءات وآلية الانتقال.