المساعدات الإنسانية تؤجج صراع فنزويلا .. وأطنان من الأغذية تتكدس على الحدود

أصبحت المساعدات الإنسانية أحد المحاور في الصراع بين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وخصمه زعيم المعارضة خوان جوايدو، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

وبحسب "الفرنسية"، وعد زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه الشهر الماضي رئيسا بالوكالة، بإدخال المساعدات في 23 شباط (فبراير)، فيما يرفض مادورو السماح بدخولها، ويقطع جيشه الموالي له جسرا حدوديا بين فنزويلا وكولومبيا.

ويصر الرئيس مادورو الذي يواجه عزلة دولية على أن المساعدات ليست سوى غطاء لغزو عسكري أمريكي مخطط له، فيما يؤكد جوايدو أن 300 ألف شخص قد يموتون ما لم تصل المساعدات الضرورية، فيما تتكدس أطنان من المساعدات في كولومبيا على مقربة من الحدود مع فنزويلا، فيما تعهد زعيم المعارضة خوان جوايدو بتحدي محاولات مادورو منع دخولها إلى البلاد.

فيما يقول جوايدو، "دفعنا ثمنها بأموالنا لأننا لا نتسول من أحد"، ويتهم جوايدو مادورو باغتصاب السلطة عقب فوزه بولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل العام الماضي.

ويرى مادورو أن جوايدو (35 عاما) رئيس البرلمان، دمية بيد الولايات المتحدة التي تحاول ضمان الوصول إلى ذهب فنزويلا واحتياطها النفطي الهائل الذي يعد الأكبر في العالم.

وأكد مادورو أن تحدي جوايدو لسلطته "خيانة"، مضيفا أن "أسوأ شيء هو إثارة الجنون الامبريالي لحكومة متطرفة في البيت الأبيض".

وأعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أن 25 دولة تعهدت بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي سينقل نحو 200 طن من المساعدات الإنسانية المخصصة لفنزويلا، إلى كولومبيا في الأشهر المقبلة.

شن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هجوما على الولايات المتحدة التي اتهمها "بسرقة" مليارات الدولارات وتقديم "الفتات" في المقابل، بينما فرضت واشنطن عقوبات على خمسة مسؤولين مقربين من الرئيس الفنزويلي.

وقال مادورو خلال فعالية في بلدة سيوداد بوليفار بجنوب شرق البلاد، "إنه فخ، يقدمون استعراضا بأغذية عفنة وملوثة.. لقد سرقوا 30 مليار دولار ويعرضون أربع كسرات من الأغذية العفنة".

وطلب مادورو من الجيش الاستعداد للقيام "بانتشار خاص" لتعزيز الحدود مع كولومبيا وجعلها "منيعة".

وقال "لست أبالغ. في البيت الأبيض أعلن دونالد ترمب وإيفان دوكي رئيس كولومبيا خططا لحرب ضد فنزويلا"، في إشارة إلى لقاء كرر فيه الرئيس الأمريكي بأن "جميع الخيارات" مطروحة فيما يتعلق بفنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية أفقرت ملايين الأشخاص وسط نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وجوايدو، الذي اعترفت به 50 دولة رئيسا بالوكالة لفنزويلا، يتهم مادورو بالتسبب في الصعوبات الاقتصادية بسبب سوء إدارته.

ومن بين تلك الدول كوستاريكا التي أمهلت وزارة خارجيتها ثلاثة دبلوماسيين معينين من مادورو "60 يوما" لمغادرة البلاد.

أما مادورو فيعزو أزمة فنزويلا إلى العقوبات الأمريكية، ووصف مادورو (56 عاما) الذي اختاره سلفه الاشتراكي هوجو تشافيز، الوضع في فنزويلا بأنه "حرب الأوليجارشية".

وتستهدف العقوبات الأمريكية بشكل رئيس شخصيات مرتبطة بالنظام وشركة النفط الحكومية "بيديفيسا"، مصدر الحكومة الرئيس للدخل.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس فرض عقوبات على خمسة مسؤولين من الاستخبارات والأمن مقربين من مادورو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن المستهدفين بالعقوبات "مرتبطون بالرئيس غير الشرعي السابق نيكولاس مادورو الذي يواصل قمع الديموقراطية واللاعبين الديموقراطيين في فنزويلا".

ومن بين الشخصيات الخمس مانويل كويفيدو، الذي تصفه الخزانة بالرئيس "غير الشرعي" لبيديفيسا.