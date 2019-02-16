متحف أمريكي "يعتذر".. ويعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر

قال متحف "متروبوليتان" للفنون في نيويورك إنه سيعيد قطعة أثرية ثمينة إلى مصر، بعدما علم أنها سرقت من البلاد عام 2011.

وأفاد المتحف، الجمعة، بأن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن عثر على أدلة تظهر أن المتحف أعطى تاريخ ملكية مزور للنعش المطلي بالذهب لنجمنخ.

واشترى المتحف القطعة من تاجر أعمال فنية في باريس عام 2017 وكان يعرضها حتى هذا الأسبوع بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان نجمنخ كاهنا بارزا في القرن الأول قبل الميلاد.

وقال محققون إن المتحف حصل على وثائق مزورة، بما في ذلك رخصة تصدير مصرية "مزورة" عام 1971.

وقدم مدير المتحف، دانييل ويس، اعتذارا لمصر. وقال إن المتحف كان ضحية احتيال وشارك بشكل غير مقصود في تجارة آثار غير مشروعة.

وأكد المتحف أنه يتعاون مع التحقيقات، ويراجع عملية الاستحواذ.