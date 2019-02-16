انحراف طائرة تابعة لشركة "ليون إير" عن المدرج في إندونيسيا

قالت شركة طيران ليون إير إن طائرة ركاب انزلقت وانحرفت عن المدرج في مطار يقع خارج مدينة على جزيرة بورنيو الإندونيسية اليوم السبت وسط هطول أمطار غزيرة مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن إصابات.

وقال المتحدث باسم الشركة دانانج ماندالا بريهانتورو في بيان إن الطائرة كانت في رحلة من جاكرتا إلى بونتياناك وعلى متنها 182 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم.

وانزلقت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800إن.جي عن المدرج لدى محاولتها الهبوط في مطار سوباديو الدولي الذي يستقبل عددا محدودا من الرحلات الدولية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الواقعة أدت لإغلاق المدرج. ولم يرد ممثلون عن المطار وعن شركة إيرناف التي تقدم خدمات المراقبة الجوية على طلبات بالتعليق.

وشهدت الشركة تحطما لطائرة بوينج 737 ماكس في أكتوبر تشرين الأول. وذكرت شبكة سلامة الطيران أن الشركة تعرضت لأحد عشر واقعة متعلقة بالسلامة منذ 2002.

وقال بريهانتورو إن الشركة تعمل حاليا على إخلاء الطائرة وإن مدى الرؤية كان مستوفيا لمعايير الهبوط.

