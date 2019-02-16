ميركل: انسحاب أمريكا من سوريا يعزز نفوذ روسيا وإيران

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت من أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران في هذا البلد.

وبات مقاتلو تنظيم داعش محاصرين في مساحة صغيرة جدا في شرق سوريا ومن المتوقع إعلان القضاء عليهم قريبا.

وبعد هزيمة التنظيم من المتوقع أن تبدأ القوات الاميركية الانسحاب من سوريا بعد إعلان الرئيس الأميركي في ديسمبر عن سحب نحو الفي جندي.

وتؤكد واشنطن أنها ستحتفظ بوجود لها في المنطقة مع تعهد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مواصلة القتال.

وقال بنس إن "الولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع حلفائها على ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي أينما ظهر".

وقالت ميركل ردا على سؤال في مؤتمر ميونيخ للأمن "هل هي فكرة جيدة للأميركيين الانسحاب فجأة وبسرعة من سوريا؟ ألن يعزز ذلك قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟".

وتعهد وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان الجمعة استمرار تقديم الدعم في القتال ضد التنظيم ، لكن تساؤلات الحلفاء حول كيفية تحقيق الولايات المتحدة ذلك عند انسحاب قواتها ما تزال مطروحة.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في التحالف الدولي أن قواتها ستغادر سوريا "خلال أسابيع بدلاً من أشهر".

فاجأ هذا القرار الحلفاء، بينهم فرنسا التي تنشر 1200 عنصر في المنطقة مع سلاح مدفعية في حين تتولى قواتها تدريب الجيش العراقي.

وتساءل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان عن السبب الذي يدفع بالولايات المتحدة لخلق فراغ في سوريا قد يفيد عدوتها إيران، معتبراً أن المقاربة "غامضة".

وانتقد مصدر حكومي فرنسي خطوة إدارة ترامب بالقول إنها معادلة "نحن راحلون، أنتم باقون".