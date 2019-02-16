اتفاق بين إثيوبيا وجيبوتي على بناء خط لأنابيب الغاز

أعلنت وزارة المناجم والنفط الإثيوبية السبت انها ابرمت اتفاقا مع نظيرتها الجيبوتية لبناء خط لأنابيب الغاز بطول 765 كلم ويتيح نقل الغاز الطبيعي الاثيوبي الى مرافئ جيبوتي.

وسيُستخرج الغاز من منطقة صومالي، شرق إثيوبيا، وسيُنقل عبر خط الأنابيب الى جيبوتي، حيث سيتم تسييله قبل نقله بحرا الى وجهته النهائية، كما أوضحت الوزارة في بيان.

وستبني خط انابيب الغاز مجموعة بولي-جي.سي.ال الصينية، كما اكدت الوزارة التي لم تحدد كلفته ومتى سيتم انجازه. ويقع نحو 700 كلم من خط الانابيب في اثيوبيا، و65 كلم في جيبوتي.

وتعتمد إثيوبيا، ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان الذي يفوق 100 مليون نسمة، على موانئ جيبوتي لصادراتها ووارداتها.

وتأمل في أن يؤدي التقارب الأخير مع إريتريا، منطقتها السابقة التي أعلنت استقلالها في 1993 بعد ثلاثة عقود من الحرب، إلى ضمان وصولها الى منفذ آخر على البحر.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في أبريل 2018 عن خطة من شأنها ان تحقق لها مليار دولار من العائدات سنويا، عبر استخراج الغاز الطبيعي ومن حقول النفط.