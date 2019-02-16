"بوغاتي" تطلق أغلى سيارة رياضية في العالم

ذكر موقع "Supercars Blog" أن شركة بوغاتي تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة بسعر قد يصل إلى 16 مليون يورو.

ومن المفترض أن تعرض هذه السيارة التي طورتها الشركة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 110 على تأسيسها، في النصف الأول من العام الجاري بحسب روسيا اليوم .

وبنيت هذه المركبة لتنضم لأسرة سيارات "Chiron" الفاخرة، وزودت بمحرك بـ 12 أسطوانة، وسعة 8 لترات، وعزم 1500 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.4 ثانية فقط.

واستعرضت "بوغاتي" العام الماضي سيارة "Divo" رياضية فاخرة، تجاوز سعرها 5 ملايين يورو.