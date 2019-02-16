روسيا تجمع أول نموذج لأقوى محرك فضائي في العالم

قامت شركة "إينيرغوماش" الروسية بتجميع أول نموذج اختباري لأقوى محرك فضائي في العالم، وهو محرك "أر دي-171 إم في" بحسب روسيا اليوم.

وأعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، في صفحته على تويتر، أن المحرك الجديد خضع لاختبارات نارية في شركة "إينيرغوماش"، حيث سيستخدم في صاروخ " سويوز-5" (إرتيش) المتوسط الروسي الواعد. وأضاف أن المحرك الروسي لا مثيل له في العالم.

واستخدمت لدى تصميم وتصنيع المحرك الجديد، حسب روغوزين، التكنولوجيا الرقمية، وذلك لأول مرة في تاريخ القطاع الفضائي الروسي.

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق بأن مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية، يعمل على تصميم صاروخ "سويوز-7" (فولغا)، الذي سيستخدم فيه محرك "أر دي-180" الذي يصدر حاليا إلى الولايات المتحدة، وليس محرك "أر دي-171 إم في" الجديد.