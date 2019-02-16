رد الصين على الحرب التجارية: الترحيب بالاستثمار الأجنبي

مؤتمر الشعب الوطني الصيني، أي البرلمان وأعلى سلطة تشريعية لوضع القوانين، سيصوت على قانون جديد مقرر له أن يحل محل التشريعات القائمة، التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الصين، عندما يجتمع لعقد جلسته السنوية في أوائل آذار (مارس) المقبل، وفقا لإفادة من وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، الأسبوع الماضي.

الواقع أن الحكومة الصينية تسارع لإقرار قانون جديد للاستثمار الأجنبي من خلال برلمان، لا يعدو كونه من "يبصم" على القرارات في آذار (مارس) المقبل، في خطوة ترجو بكين أن تسهم في تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة، في الحرب التجارية المعلنة التي تلوح في الأفق، وبالتالي تسهيل المحادثات التجارية الجارية في الآونة الأخيرة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في أعقاب الاتفاق الشهير بين زعيمي العملاقين أثناء قمة مجموعة الـ20 الأخيرة في بيونس آيرس، التي كانت بمنزلة الهدنة.

القانون الجديد الذي استعرضته أولا اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يحظر رسميا نقل التكنولوجيا "قسريا"، وغيره من عمليات التدخل غير القانونية من جانب المسؤولين الحكوميين، في كل عمليات الشركات الأجنبية أو حتى غيرها من ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، في البر الصيني.

جاء هذا التقرير قبل ساعات من بدء رئيس الوزراء ليو هي وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتثايزر، يومين من المحادثات الحاسمة المحتملة لتجنب حدوث تصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.

إذا لم تسر المفاوضات بشكل جيد، فسيكافح الجانبان للتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في الأول من آذار (مارس) المقبل، الذي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب فواته، باتخاذ تدابير جمة من شأنها أن تزيد معدل الرسوم الجمركية العقابية إلى أكثر من الضعف، وهي الإجراءات التي يجري تقييم فرضها حاليا، على نحو نصف جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

الواقع أن المحادثات كانت قد تعقدت أيضا بسبب كشف الحكومة الأمريكية يوم الإثنين الماضي، عن اتهامات جنائية ضد شركة هواوي الصينية ومينج وانتشو كبيرة الإداريين الماليين السابقة فيها، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الصينيين.

على أن بكين لم تقل حتى الآن ما إذا كان الضغط الأمريكي على شركة هواوي سيؤثر سلبا في احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية ما بين العملاقين، بحلول الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية.

بكين تتطلع إلى حسم ذلك الجدل من أجل تقليل الشكوك المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد الصيني على المدى القريب.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الحكومة الصينية إن الناتج الاقتصادي توسع بأبطأ معدل سنوي له، منذ نحو ثلاثة عقود.

قال تري ماكارفر من شركة تريفيوم تشاينا الاستشارية القائمة في بكين: "الصين تريد التوصل إلى اتفاق عادل بين الجانبين، ولطالما كانت دوما كذلك. إنهم لا يريدون أيضا أن يتم عزلهم عن التكنولوجيا الأمريكية الحاسمة، مدركين أهمية ذلك في شأن ضمان الرفع المستمر لمستوى الاقتصاد الصيني فنيا، بل ولضمان النمو المستدام فيه، على المدى الطويل".

نقلت وكالة شينخوا عن فو زينجهوا وزير العدل الصيني، قوله إن الحاجة تدعو إلى القانون الجديد "بشكل مُلحّ"، في الوقت الذي يتولى فيه الرئيس تشي جين بينج شخصيا، متابعة وعود سابقة لرفع سقف الاستثمار الأجنبي في قطاعات مختارة، مثل القطاع المالي وقطاع السيارات.

في خطوة مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافق البنك المركزي الصيني على طلب قديم من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، على إصدار تقييمات لعروض السندات المحلية.

هناك شركات تصنيف ائتماني أمريكية أخرى، بما في ذلك فيتش وموديز وفيزا وماستركارد تنتظر الموافقة على دخول سوق الخدمات المالية الضخمة والمغرية، في الصين.

مع ذلك، فإن مثل هذه الخطوات عمدت إلى تسليط الضوء دون قصد على الفجوة الكبيرة في المواقف التفاوضية بين ليو ولايتثايزر، ممثلي الجانبين الصيني والأمريكي في المحادثات التجارية الصعبة الجارية، على التوالي.

في حين ركز الجانب الصيني على صياغة قوانين وأنظمة جديدة تتعلق بنقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية، إلا أن المفاوضين الأمريكيين ظلوا يطالبون بإصلاح شامل للسياسات الصناعية والبيئة التنظيمية الصينية عموما، علاوة على خطوات ملموسة لمقاومة الحالات المزعومة للتجسس السيبراني للشركات، تحت زعم أنه نشاط مزدهر في ظل رعاية الدولة له.

عشية المحادثات، دعا رئيس مجموعة الضغط الأمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى إصلاح شامل للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمحاصيل المعدلة جينيا، في الصين. وقال جيم جرينوود، رئيس منظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية، في بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي: إن "بكين تملي علينا بالذات ولربما على غيرنا، وبشكل تعسفي ما التقنيات التي يمكن أن يستخدمها الزراع الأمريكيون لمواجهة صعوبات مثل الآفات والجفاف".

وأضاف أن بعض المحاصيل الأمريكية ظلت "قابعة تعاني العملية التنظيمية في الصين، منذ أكثر من ستة أعوام، دون أي أساس علمي للتأخير".

في جولة من المحادثات التجارية الصينية-الأمريكية عقدت في وقت سابق في بكين هذا الشهر، لم يحرز مسؤولو التجارة الأمريكيون والصينيون تقدما كبيرا.

وقال شخص مطلع على المفاوضات من الجانب الأمريكي: "لقد أوضحت الولايات المتحدة كثيرا من مخاوفها، وبعد ذلك رمت الكرة بشكل مباشر إلى الملعب الصيني". وأضاف الشخص أنه في ضوء رفض بكين العرض الأمريكي في الأسبوع الماضي من قبل واشنطن، جاء الرد الصيني بقرار إرسال اثنين من نواب الوزراء إلى واشنطن، على جناح السرعة، للملمة الوضع عبر إجراء محادثات صريحة وواضحة، وجها لوجه مع الجانب الأمريكي، لأن "الممثل التجاري الأمريكي لايتثايزر ليس منبهرا بعد من مواقف الصينيين، وتحديدا في شأن القضايا التي تشكل أكبر مصدر قلق بالنسبة إليه".