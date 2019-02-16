واشنطن تتجه إلى تمديد مهلة الاتفاق التجاري مع بكين

تعتزم واشنطن تمديد مهلة تنتهي في أول آذار (مارس) للوصول إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما ستبقي على الرسوم الجمركية الحالية سارية، وسط مفاوضات "معقدة جدا".

وبحسب "رويترز"، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن "هناك احتمال بأنني سأمدد تاريخ انتهاء المهلة. لكن إذا فعلت ذلك وإذا رأيت أننا قريبون من اتفاق، أو أن الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، فإنني سأفعل عند المستوى نفسه الحالي للرسوم الجمركية. لن أزيد الرسوم الجمركية".

ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة من مستواها الحالي البالغ 10 في المائة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول أول آذار (مارس).

من جهته، قال روبرت لايتهايزر الممثل الأمريكي للتجارة أمس، إن مسائل "صعبة جدا" ما زالت عالقة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على الرغم من "يومين جيدين جدا" من المفاوضات بين الجانبين.

وأكد البيت الأبيض في ختام يومين من المفاوضات أن "المباحثات ستتواصل الأسبوع الحالي في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء".