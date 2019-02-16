تعتزم واشنطن تمديد مهلة تنتهي في أول آذار (مارس) للوصول إلى اتفاق تجاري مع بكين، بينما ستبقي على الرسوم الجمركية الحالية سارية، وسط مفاوضات "معقدة جدا".
وبحسب "رويترز"، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن "هناك احتمال بأنني سأمدد تاريخ انتهاء المهلة. لكن إذا فعلت ذلك وإذا رأيت أننا قريبون من اتفاق، أو أن الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح، فإنني سأفعل عند المستوى نفسه الحالي للرسوم الجمركية. لن أزيد الرسوم الجمركية".
ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة من مستواها الحالي البالغ 10 في المائة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول أول آذار (مارس).
من جهته، قال روبرت لايتهايزر الممثل الأمريكي للتجارة أمس، إن مسائل "صعبة جدا" ما زالت عالقة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على الرغم من "يومين جيدين جدا" من المفاوضات بين الجانبين.
وأكد البيت الأبيض في ختام يومين من المفاوضات أن "المباحثات ستتواصل الأسبوع الحالي في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء".
- واشنطن تتجه إلى تمديد مهلة الاتفاق التجاري مع بكين
- ترمب يوقع مرسوم الطوارئ .. يمكنه من جمع 8 مليارات دولار لتمويل جدار المكسيك
- «إيني» الإيطالية توسع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط
- النفط يواصل مكاسبه السعرية ويحلق فوق 65 دولارا للبرميل
- «نمو» تربح 154 نقطة في أسبوع
- الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث وتترقب موجة جني أرباح
- محادثات التجارة تنعش الأسهم العالمية .. «الأوروبية» ترتفع لأعلى مستوياتها في 3 أشهر
- تسجيل أول 80 مقيما معتمدا في التقييم العقاري
- تعديل أجور مناولة الحاويات للكشف الجمركي
- قفزة كبيرة في التجارة البينية بين السعودية وباكستان .. صعدت 23 % في عام
أخبار اقتصادية- عالمية
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- البطالة في المملكة المتحدة في أدنى معدلاتها منذ 43 عاما
- أمريكا تطالب كندا بتسليم مسؤولة في "هواوي" بعد انتهاكها للعقوبات التجارية على إيران
- أغنى رجل في العالم: "أمازون" ستفلس.. وسنحاول تأخير هذا الأمر
- تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
- العملة البلاستكية عمرها 5 أضعاف الورقية وتستخدم في عدة دول
- قروض للمرأة ونقل الرهن لعقار أخر.. أبرز قرارات صندوق التنمية العقارية
- صدمة اقتصادية جديدة لـ «هواوي».. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا
- مخترع المكنسة الكهربائية يضيف 3 مليارات دولار لثروته في 2018
أضف تعليق