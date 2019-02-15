تراجع السندات الإيطالية بعد تحذير برلماني إيطالي من عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي

تراجعت السندات الإيطالية في الأسواق المالية لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن حديث عضو مجلس النواب الإيطالية عن حزب حركة الرابطة الشعبوية "كلاوديو بورجي" حول احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم تسفر الانتخابات البرلمانية المقبلة عن إصلاحات.

ويظهر تراجع السندات في صورة ارتفاع سعر العائد عليها، حيث سجل العائد على السندات الإيطالية أكبر زيادة له في أسبوع بسبب مخاوف المستثمرين بشأن أوضاع المالية الإيطالية، قبل صدور تقرير مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد الإيطالي خلال الشهر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "مارك أوستوالد" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "أيه.دي.إم إنفستور سيرفسز" إن تصريح "بورجي" أدى فقط إلى تراجع أكبر للسندات، مضيفا "المخاطر أدت إلى ارتفاع العائد على السندات، على خلفية الأوضاع السياسية وضعف الاقتصاد والميزانية".

وارتفع العائد على السندات الإيطالية العشرية بمقدار 11 نقطة أساس إلى 2.91% ليصل الفارق بينها وبين السندات الألمانية وهي السندات القياسية في السوق الأوروبية إلى 280 نقطة أساس.