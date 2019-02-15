ارتفاع سهم "بيبسيكو" مع نمو المبيعات وإعلان إعادة شراء الأسهم

ارتفع سعر سهم شركة المشروبات والأغذية الأمريكية "بيبسيكو" خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم تحذيراتها من تراجع أرباح العام الحالي.

جاء ارتفاع سعر السهم على خلفية نمو مبيعات قطاعات المشروبات والمقرمشات في أمريكا الشمالية بشكل خاص. كما تعتزم الشركة صرف حوالي 8 مليارات دولار للمساهمين في العام الحالي من خلال التوزيعات النقدية وإعادة شراء جزء من أسهمها المطروحة في البورصة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت أرباح المساهمين بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الأخير من العام الماضي متفقة مع تقديرات المحللين. وتتوقع شركة "بيبسيكو" تراجع أرباحها الأساسية لكل سهم خلال العام الحالي ككل بنسبة 1% بعد استبعاد التغيير في أسعار الصرف.

وكانت الشركة الأمريكية قد رفعت أسعار منتجاتها لمواجهة ارتفاع أسعار نفقات النقل والألومنيوم المستخدم في تعبئة المنتجات، في الوقت الذي زادت فيه إيرادات قطاع المشروبات في أمريكا الشمالية، وكذلك ارتفاع إيرادات شركة "فريتو لاي" للمقرمشات المملحة مثل "توسيتيتوس".

في الوقت نفسه، مددت الشركة برنامج خفض النفقات حتى عام 2023 وهو ما سيتكلف حوالي 5ر2 مليار دولار. وذكرت "بيبسيكو" أنها تعتزم غلق عدد من مصانعها وتحقيق حوالي 70% من خفض النفقات من خلال تسريح العمال وغيرها من النفقات ذات الصلة بالعمال.

وفي بورصة نيويورك ارتفع سعر سهم الشركة في بداية تعاملات اليوم بنسبة 6ر2%. وكان سعر السهم قد ارتفع بنسبة 9ر1% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات أمس