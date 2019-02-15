الأسهم الأمريكية ترتفع بداية تداولها مع تقدم محادثات التجارة بين أمريكا والصين

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند بداية تداولها اليوم الجمعة مع تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن مخاوف من فتور في الاقتصاد المحلي يكبح المكاسب. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 125.24 نقطة، أو 0.49 بالمئة، عند 25564.63 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 14.51 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 2760.24 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 41.61 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 7468.57 نقطة.