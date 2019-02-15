مبيعات السيارات الأوروبية تهبط 4.6 بالمئة في يناير

أظهرت بيانات صناعية أن شركات نيسان وفيات كرايسلر وفورد وفولكسفاجن قادت انخفاضا بنسبة 4.6 بالمئة في مبيعات السيارات في أوروبا في يناير ، مع تضررها من تباطؤ في اقتصادات منطقة اليورو ومخاوف بين المستهلكين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتجارة.

وقالت رابطة منتجي السيارات التي مقرها بروكسل اليوم الجمعة إن تسجيلات السيارت الجديدة انخفضت إلى 1.20 مليون في الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، مقارنة مع 1.25 مليون قبل عام.

ووفقا للبيانات، هبطت مبيعات فيات كرايسلر 14.9 بالمئة، وفورد 6.6 بالمئة، وفولكسفاجن 6.4 بالمئة. وسجلت نيسان، الشريك في تحالف مع رينو، هبوطا بلغ 24.7 بالمئة.