الصين توصلت إلى توافق بشأن بعض القضايا خلال مباحثات التجارة مع أمريكا

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة إن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ بشأن بعض القضايا الأساسية خلال مباحثات تجارة في العاصمة الصينية.

وأفادت شينخوا بأن الجانبين ناقشا قضايا من بينها نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات والزراعة وميزان التجارة، بعد أسبوع من المباحثات في بكين.

أضاف التقرير أن البلدين أجريا نقاشا مفصلا حول مذكرة تفاهم بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية. ولم يخض في تفاصيل.