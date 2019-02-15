البيت الأبيض: المباحثات التجارية الأميركية الصينية في بكين تحرز تقدم

أعلن البيت الابيض الجمعة أن المفاوضات التي عقدت هذا الاسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشان رأب الخلافات التجارية بينهما اتاحت "إحراز تقدم"، لكنه أشار إلى أنّ "الكثير من العمل" لا يزال متبقيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان في ختام يومين من المفاوضات في بكين أن "المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء".

