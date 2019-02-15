الفائض التجاري لمنطقة اليورو ينكمش في 2018

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات.
وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) في عام 2018، انخفاضا من 234.9 مليار في 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2 بالمئة، بينما ارتفعت الصادرات 3.7 بالمئة فقط مقارنة مع عام 2017.
وفي ديسمبر كانون الأول، سجلت منطقة اليورو فائضا تجاريا بقيمة 17 مليار يورو، انخفاضا من 24.5 مليار في ديسمبر كانون الأول 2017.
أخبار اقتصادية- عالمية
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- البطالة في المملكة المتحدة في أدنى معدلاتها منذ 43 عاما
- أمريكا تطالب كندا بتسليم مسؤولة في "هواوي" بعد انتهاكها للعقوبات التجارية على إيران
- أغنى رجل في العالم: "أمازون" ستفلس.. وسنحاول تأخير هذا الأمر
- تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019
- العملة البلاستكية عمرها 5 أضعاف الورقية وتستخدم في عدة دول
- صدمة اقتصادية جديدة لـ «هواوي».. واشطن تدرس حظر مبيعاتها نهائيا
- مخترع المكنسة الكهربائية يضيف 3 مليارات دولار لثروته في 2018
- «بيتكوين» تتجه لأكبر انخفاض شهري منذ 7 سنوات.. سوق مرعبة
أضف تعليق