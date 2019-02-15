الفائض التجاري لمنطقة اليورو ينكمش في 2018

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات.

وقال يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) في عام 2018، انخفاضا من 234.9 مليار في 2017.

وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2 بالمئة، بينما ارتفعت الصادرات 3.7 بالمئة فقط مقارنة مع عام 2017.

وفي ديسمبر كانون الأول، سجلت منطقة اليورو فائضا تجاريا بقيمة 17 مليار يورو، انخفاضا من 24.5 مليار في ديسمبر كانون الأول 2017.