ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا في يناير الماضي بأسرع وتيرة لها خلال ستة أشهر، مع اقبال المستهلكين على الاستفادة من عروض التخفيضات على الملابس.

وذكر المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة أنه بعد استثناء مبيعات وقود السيارات، ارتفع كم السلع المباعة من المتاجر وعبر الانترنت في كانون ثان/يناير بنسبة 2ر1 بالمئة مقارنة بشهر كانون أول/ديسمبر، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1 بالمئة بعد انتهاء يوم الجمعة السوداء.

وبلغت نسبة الزيادة في الحجم الإجمالي للمبيعات في بريطانيا واحد بالمئة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن حجم المبيعات زاد بفضل مبيعات الملابس التي شهدت نموا بنسبة 1ر2 بالمئة، كما انتعشت أيضا مبيعات السلع الغذائية.

ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات السلع المنزلية بنسبة 4ر4 بالمئة، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ أيار/مايو .2017