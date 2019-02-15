دولتان في العالم لا تباع فيهما "كوكاكولا"

لا يكاد يخلو متجر في أي مكان بالعالم من أحد منتجات شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية، إلا أن هناك بعض الدول القليلة التي لا يمكن أن تتوفر فيها هذه المشروبات الشهيرة.

وتنفرد كل من كوريا الشمالية وكوبا، وهما بلدان شيوعيان، في عدم بيع مشروبات كوكاكولا منذ سنوات، بسبب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة، وهي بلد منشأ كوكاكولا، وهذين البلدين بحسب سكاي نيوز .

وبسبب الحظر التجاري الطويل الأمد الذي تخضع له كوريا الشمالية من الولايات المتحدة من العام 1950، فإن منتجات كوكاكولا لا تدخل إلى هذا البلد.

وكانت آخر دولة قد دخلت إليها منتجات شركة كوكاكولا هي ميانمار في العام 2013، بعد أن بدأت علاقاتها مع المجتمع الدولي في التحسن خلال السنوات القليلة الماضية.