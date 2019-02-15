أمريكا تتفاوض مع فيسبوك بشأن غرامة بمليارات الدولارات

تتفاوض الحكومة الأميركية وشركة فيسبوك على تسوية بشأن قصور لدى الشركة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما قد يلزم شبكة التواصل الاجتماعي بدفع غرامة بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، .ونقلت الصحيفة عن شخصين قالت إنهما مطلعان على الأمر إن لجنة التجارة الاتحادية الأميركية وفيسبوك لم تتفقا بعد على مبلغ محدد بحسب سكاي نيوز .

وسجلت فيسبوك إيرادات في الربع الرابع بلغت 16.9 مليار دولار، وأرباحا قدرها 6.9 مليار دولار.

وتحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت، بشكل غير سليم، معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.

ويركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع كمبردج أناليتيكا، ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية، قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.

وربما تدفع التسوية النهائية أيضا نحو تغييرات في طريقة عمل الشركة.