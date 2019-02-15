تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي

كشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي في يناير الماضي بنسبة سنوية تبلغ 4.6 بالمئة.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات في أوروبا أن الطلب على السيارات الجديدة تراجع في مختلف أنحاء الاتحاد، وأن إسبانيا شهدت أكبر معدل انخفاض، بنسبة 8 بالمئة، تليها إيطاليا بـ 7.5 بالمئة.

وسجلت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا معدلات انخفاض بنسب أكثر تواضعا، حيث قلت في الدول الثلاث عن نسبة 2 بالمئة.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يناير 1.2 مليون سيارة.

وخلال العام الماضي المنتهي في يناير، بلغت حصة شركة فولكسفاجن الألمانية المتصدرة 2. 24 بالمئة من إجمالي حجم المبيعات.