مؤشر نيكي الياباني يهبط وبيانات التجزئة الأمريكية تقود إلى جني للأرباح

هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وجاء أداء القطاع المالي والشركات المصدرة دون المستوى.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة إلى 20900.63 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى في شهرين، والذي بلغ 21235.62 نقطة يوم الخميس. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر 2.8 بالمئة.

وخسر سهم هوندا 2.3 بالمئة، ومازدا 1.9 بالمئة، وباناسونيك 1.7 بالمئة، ونينتندو 1.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1577.29 نقطة.